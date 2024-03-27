Сиди Буна Амар - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Сиди Буна
|Фамилия
|Амар
|Команда
|Нуадибу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тевраг-Зейна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Сиди Буна
|Фамилия
|Амар
|Команда
|Нуадибу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тевраг-Зейна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мавритания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.03.2024
|1' -66'
|Марокко
|0:0
|Мавритания