Пича Аутра - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Пича
|Фамилия
|Аутра
|Команда
|Муангтонг Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1996 (28 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Пича
|Фамилия
|Аутра
|Команда
|Муангтонг Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1996 (28 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таиланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2024
|82' -90'
|Узбекистан
|2:1
|Таиланд
|25.01.2024
|Был в запасе
|Саудовская Аравия
|0:0
|Таиланд
|21.01.2024
|Был в запасе
|Оман
|0:0
|Таиланд