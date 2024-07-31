Дмитрий Демин - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Демин
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 2001 (23 года)
|Рост
|195
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Демин
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 2001 (23 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Квант
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2024
|1' -90'
|БроукБойз (Москва)
|1:1
(4:2)п
|Квант (Обнинск)
|28'