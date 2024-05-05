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    Артем Кузьмин - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Игоревич
    Фамилия Кузьмин
    Команда Сибирь
    Состав Основной
    Родной город Кемерово
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 2004 (20 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Новосибирск 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.06.2024 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 Новосибирск (Новосибирск)
    12.06.2024 1' -90' Новосибирск (Новосибирск) 1:1 Ротор (Волгоград)
    08.06.2024 76' -90' Новосибирск (Новосибирск) 0:3 Чайка (Песчанокопское)
    03.06.2024 83' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Новосибирск (Новосибирск)
    30.05.2024 73' -90' Велес (Москва) 1:1 Новосибирск (Новосибирск)
    26.05.2024 83' -90' Новосибирск (Новосибирск) 2:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    19.05.2024 70' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Новосибирск (Новосибирск)
    15.05.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 1:1 Новосибирск (Новосибирск)
    11.05.2024 Был в запасе Муром (Муром) 1:1 Новосибирск (Новосибирск)
    05.05.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 0:0 Велес (Москва)
    24.04.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 1:1 Родина-2 (Москва)
    20.04.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 2:0 Ротор (Волгоград)
    14.04.2024 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Новосибирск (Новосибирск)
    07.04.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    03.04.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 3:1 Челябинск (Челябинск)
    30.03.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 2:0 Муром (Муром)
    18.03.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 0:0 Уфа (Уфа)
    10.03.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 1:2 Новосибирск (Новосибирск)
    03.03.2024 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 0:0 Новосибирск (Новосибирск)
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