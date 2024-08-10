Jid Okeke - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Jid Okeke
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jid Okeke
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2024
|1' - 90'
|Стокпорт Каунти
|1:6
|Блэкберн
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|Был в запасе
|Стокпорт Каунти
|2:0
|Кембридж Юнайтед
|Англия. Первая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стокпорт Каунти
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|1:6
|Блэкберн (Блэкберн)