Ен-Ву Пак - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Ен-Ву
|Фамилия
|Пак
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1993 (30 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Ен-Ву
|Фамилия
|Пак
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1993 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:0
|Южная Корея
|02.02.2024
|1' -106'
|Австралия
|1:2
|Южная Корея
|30.01.2024
|64' -125'
|Саудовская Аравия
|1:1
(2:4)п
|Южная Корея
|25.01.2024
|90' -90'
|Южная Корея
|3:3
|Малайзия
|20.01.2024
|1' -46'
|Иордания
|2:2
|Южная Корея
|37'
|15.01.2024
|1' -82'
|Южная Корея
|3:1
|Бахрейн
|9'