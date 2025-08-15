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Мус'аб Аль-Батат
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Мус'аб Аль-Батат - трансферы
Завершил карьеру
12 ноября 1993 (32), Ад-Дхахирия
#7 | Защитник
168 см
Палестина
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
15.08.25 / -
Аль-Вакра
Катар СК
Свободный агент
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