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    Henri Salomaa - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Henri Salomaa
    Команда Лекко
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лекко 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 1' -90' Лекко (Лекко) 2:3 Модена (Модена)
    05.05.2024 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 4:1 Лекко (Лекко)
    01.05.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:1 Сампдория (Генуя)
    27.04.2024 Был в запасе Парма (Парма) 4:0 Лекко (Лекко)
    20.04.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:2 Венеция (Венеция)
    13.04.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:0 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    06.04.2024 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:1 Лекко (Лекко)
    10.03.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:1 Палермо (Палермо)
    24.02.2024 Был в запасе Тернана (Терни) 0:0 Лекко (Лекко)
    03.02.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:1 Кремонезе (Кремона)
    27.01.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 4:1 Лекко (Лекко)
    20.01.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:3 Пиза (Пиза)
    12.01.2024 Был в запасе Катанцаро (Катанцаро) 5:3 Лекко (Лекко)
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