Henri Salomaa - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Henri Salomaa
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Henri Salomaa
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лекко
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|2:3
|Модена (Модена)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|4:0
|Лекко (Лекко)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:0
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Лекко (Лекко)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Тернана (Терни)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:1
|Кремонезе (Кремона)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:3
|Пиза (Пиза)
|12.01.2024
|Был в запасе
|Катанцаро (Катанцаро)
|5:3
|Лекко (Лекко)