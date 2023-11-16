Хин-Тинг Лам - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Хин-Тинг
|Фамилия
|Лам
|Команда
|Гонконг Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|172
|Имя
|Хин-Тинг
|Фамилия
|Лам
|Команда
|Гонконг Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонконг
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|57' -90'
|Туркменистан
|0:0
|Гонконг
|06.06.2024
|Был в запасе
|Гонконг
|0:4
|Иран
|26.03.2024
|Был в запасе
|Узбекистан
|3:0
|Гонконг
|21.03.2024
|Был в запасе
|Гонконг
|0:2
|Узбекистан
|21.11.2023
|Был в запасе
|Гонконг
|2:2
|Туркменистан
|16.11.2023
|1' -90'
|Иран
|4:0
|Гонконг
|38'