Абдули Саньянг - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Абдули
|Фамилия
|Саньянг
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Абдули
|Фамилия
|Саньянг
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 50'
|Хайдук
|0:1
|Ружомберок
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|42'
|11.08.2024
|1' - 88'
|Локомотива
|1:1
|Хайдук
|Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
|08.08.2024
|1' - 60'
|Ружомберок
|0:0
|Хайдук
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|04.08.2024
|1' - 90'
|Хайдук
|2:1
|Славен Белупо
|Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
|37'
|01.08.2024
|1' - 70'
|ХБ Торсхавн
|0:0
|Хайдук
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|Был в запасе
|Хайдук
|2:0
|ХБ Торсхавн
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -50'
|Хайдук (Сплит)
|0:1
|Ружомберок (Ружомберок)
|42'
|08.08.2024
|1' -60'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:0
|Хайдук (Сплит)
|01.08.2024
|1' -70'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|0:0
|Хайдук (Сплит)
|25.07.2024
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|2:0
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)