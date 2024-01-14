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    Иване Урубаль - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Иване
    Фамилия Урубаль
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 января 1997 (27 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мозамбик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2024 1' -90' Мозамбик 2:2 Гана
    19.01.2024 Был в запасе Кабо-Верде 3:0 Мозамбик
    14.01.2024 Был в запасе Египет 2:2 Мозамбик
    Россия
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