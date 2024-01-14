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Иване Урубаль
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Иване Урубаль
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Иване Урубаль - статистика
#22 | Вратарь
Имя
Иване
Фамилия
Урубаль
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
3 января 1997 (27 лет)
Рост
184
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок африканских наций 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мозамбик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
22.01.2024
1' -90'
Мозамбик
2:2
Гана
19.01.2024
Был в запасе
Кабо-Верде
3:0
Мозамбик
14.01.2024
Был в запасе
Египет
2:2
Мозамбик
Россия
Казахстан
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