Давид Папикян - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Папикян
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставрополь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 2001 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Давид
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Папикян
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставрополь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 2001 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|14
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:3
|Чайка (Песчанокопское)
|03.06.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:0
|Родина-2 (Москва)
|30.05.2024
|85' -90'
|Муром (Муром)
|4:3
|Чайка (Песчанокопское)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|19.05.2024
|60' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|15.05.2024
|80' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|11.05.2024
|46' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|5:0
|Чайка (Песчанокопское)
|05.05.2024
|72' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|3:1
|Муром (Муром)
|28.04.2024
|1' -46'
|Велес (Москва)
|1:0
|Чайка (Песчанокопское)
|41'
|24.04.2024
|46' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|20.04.2024
|90' -90'
|Родина-2 (Москва)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|14.04.2024
|1' -61'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|07.04.2024
|1' -56'
|Чайка (Песчанокопское)
|4:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|03.04.2024
|1' -70'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|30.03.2024
|1' -68'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Челябинск (Челябинск)
|53'
|18.03.2024
|46' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Велес (Москва)
|10.03.2024
|46' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:2
|Чайка (Песчанокопское)
|49'