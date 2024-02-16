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    Жорди Мартин - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Жорди
    Фамилия Мартин
    Команда Хетафе
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 2001 (23 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    18.05.2024 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    15.05.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    03.05.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    27.04.2024 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:3 Хетафе (Хетафе)
    21.04.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    16.03.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Жирона (Жирона)
    09.03.2024 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    02.03.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 3:3 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    16.02.2024 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    11.02.2024 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:2 Сельта (Виго)
    04.02.2024 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    01.02.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:2 Реал (Мадрид)
    29.01.2024 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:0 Гранада (Гранада)
    21.01.2024 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:2 Хетафе (Хетафе)
    02.01.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.12.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:3 Хетафе (Хетафе)
    16.12.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:3 Хетафе (Хетафе)
    08.12.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    01.12.2023 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    25.11.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    11.11.2023 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    06.11.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Кадис (Кадис)
    28.10.2023 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Хетафе (Хетафе)
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