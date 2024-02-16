Жорди Мартин - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 2001 (23 года)
|Рост
|176
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 2001 (23 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:3
|Хетафе (Хетафе)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Жирона (Жирона)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|3:3
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|16.02.2024
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|11.02.2024
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:2
|Сельта (Виго)
|04.02.2024
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|01.02.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|29.01.2024
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:2
|Хетафе (Хетафе)
|02.01.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.12.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:3
|Хетафе (Хетафе)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Хетафе (Хетафе)
|08.12.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)