Нестор Сенра - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Нестор
|Фамилия
|Сенра
|Команда
|Реал Авилес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Нестор
|Фамилия
|Сенра
|Команда
|Реал Авилес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2024
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|1:0
|Малави
|05.06.2024
|Был в запасе
|Тунис
|1:0
|Экваториальная Гвинея
|20.11.2023
|46' -90'
|Либерия
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|15.11.2023
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|1:0
|Намибия