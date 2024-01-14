Марвин Аньебо - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Аньебо
|Команда
|Ильескас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Аньебо
|Команда
|Ильескас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Гвинея
|18.01.2024
|80' -90'
|Экваториальная Гвинея
|4:2
|Гвинея-Бисау
|14.01.2024
|Был в запасе
|Нигерия
|1:1
|Экваториальная Гвинея