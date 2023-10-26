Махамаду Нагида - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Махамаду
|Фамилия
|Нагида
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Махамаду
|Фамилия
|Нагида
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.02.2024
|75' -90'
|Милан (Милан)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|87'
|14.12.2023
|1' -69'
|Ренн (Ренн)
|2:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|30.11.2023
|62' -90'
|Маккаби Х (Хайфа)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Панатинаикос (Афины)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|Ренн (Ренн)