Артур Лесько - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Лесько
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Лесько
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|1
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2008
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.10.2008
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:2
|Кривбасс (Кривой Рог)