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    Артур Лесько - статистика

    #27 | Вратарь
    Имя Артур
    Фамилия Лесько
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 мая 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 1 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2008 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.10.2008 1' -90' Шахтер (Донецк) 4:2 Кривбасс (Кривой Рог)
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