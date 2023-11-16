Али Аль-Хадж - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Али
|Фамилия
|Аль-Хадж
|Команда
|Аль-Ахед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бейрут
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|165
|Имя
|Али
|Фамилия
|Аль-Хадж
|Команда
|Аль-Ахед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бейрут
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|Был в запасе
|Ливан
|4:0
|Бангладеш
|06.06.2024
|60' -90'
|Палестина
|0:0
|Ливан
|26.03.2024
|Был в запасе
|Ливан
|0:5
|Австралия
|21.03.2024
|Был в запасе
|Австралия
|2:0
|Ливан
|21.11.2023
|Был в запасе
|Бангладеш
|0:1
|Ливан
|16.11.2023
|Был в запасе
|Ливан
|0:0
|Палестина