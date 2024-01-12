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    Махер Сабра - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Махер
    Фамилия Сабра
    Команда Неймех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1992 (31 год)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.01.2024 Был в запасе Катар 3:0 Ливан Кубок Азии, 1 тур
    Россия
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