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    Михаил Новиков - статистика

    Защитник
    Имя Михаил
    Отчество Владимирович
    Фамилия Новиков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июня 1979 (43 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2008 1' -90' Томь (Томск) 2:2
    (4:1)п    		 Волга (Нижний Новгород)
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