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    Глеб Шильников - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Глеб
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Шильников
    Команда Ротор
    Состав Основной
    Родной город Волгоград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 2003 (20 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.08.2024 41' - 90' Ротор 2:0 Балтика Россия. Первая лига, 6 тур
    90'
    11.08.2024 60' - 90' Тюмень 0:1 Ротор Россия. Первая лига, 5 тур
    04.08.2024 46' - 90' Нефтехимик 1:0 Ротор Россия. Первая лига, 4 тур
    29.07.2024 Был в запасе Ротор 0:1 Арсенал Россия. Первая лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 9 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.06.2024 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 Новосибирск (Новосибирск)
    12.06.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 1:1 Ротор (Волгоград)
    08.06.2024 1' -90' Уфа (Уфа) 0:0 Ротор (Волгоград)
    03.06.2024 10' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Новосибирск (Новосибирск)
    26.05.2024 46' -90' Чайка (Песчанокопское) 3:1 Ротор (Волгоград)
    68'
    22.05.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 2:1 Ротор (Волгоград)
    19.05.2024 1' -46' Родина-2 (Москва) 2:0 Ротор (Волгоград)
    15.05.2024 1' -69' Ротор (Волгоград) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    11.05.2024 59' -90' Металлург Л (Липецк) 1:2 Ротор (Волгоград)
    90'
    05.05.2024 90' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Челябинск (Челябинск)
    28.04.2024 Был в запасе Муром (Муром) 1:2 Ротор (Волгоград)
    24.04.2024 Был в запасе Ротор (Волгоград) 2:3 Велес (Москва)
    20.04.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 2:0 Ротор (Волгоград)
    14.04.2024 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:0 Чайка (Песчанокопское)
    07.04.2024 Был в запасе Ротор (Волгоград) 2:0 Родина-2 (Москва)
    03.04.2024 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 3:2 Ротор (Волгоград)
    30.03.2024 Был в запасе Ротор (Волгоград) 3:0 Металлург Л (Липецк)
    18.03.2024 1' -79' Ротор (Волгоград) 1:1 Муром (Муром)
    10.03.2024 Был в запасе Велес (Москва) 1:2 Ротор (Волгоград)
    03.03.2024 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:1 Уфа (Уфа)
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