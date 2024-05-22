Глеб Шильников - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Шильников
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Шильников
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|41' - 90'
|Ротор
|2:0
|Балтика
|Россия. Первая лига, 6 тур
|90'
|11.08.2024
|60' - 90'
|Тюмень
|0:1
|Ротор
|Россия. Первая лига, 5 тур
|04.08.2024
|46' - 90'
|Нефтехимик
|1:0
|Ротор
|Россия. Первая лига, 4 тур
|29.07.2024
|Был в запасе
|Ротор
|0:1
|Арсенал
|Россия. Первая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2024
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|08.06.2024
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|03.06.2024
|10' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Новосибирск (Новосибирск)
|26.05.2024
|46' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|68'
|22.05.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|19.05.2024
|1' -46'
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2024
|1' -69'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.05.2024
|59' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|90'
|05.05.2024
|90' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Челябинск (Челябинск)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Муром (Муром)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|2:3
|Велес (Москва)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Родина-2 (Москва)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:2
|Ротор (Волгоград)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Металлург Л (Липецк)
|18.03.2024
|1' -79'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Муром (Муром)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Уфа (Уфа)