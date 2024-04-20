Александр Егурнев - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Егурнев
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Успенское
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2002 (22 года)
|Рост
|170
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Егурнев
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Успенское
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2002 (22 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|17
|1
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|1' -77'
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|72'
|02.06.2024
|1' -86'
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Авангард (Курск)
|84'
|29.05.2024
|1' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|25.05.2024
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|64'
|19.05.2024
|1' -81'
|Калуга (Калуга)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|15.05.2024
|1' -65'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|11.05.2024
|46' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|28.04.2024
|1' -46'
|Динамо Бр (Брянск)
|4:4
|Химик (Дзержинск)
|24.04.2024
|1' -46'
|Волга (Ульяновск)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|20.04.2024
|33' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|67'
|13.04.2024
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|07.04.2024
|1' -88'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Калуга (Калуга)
|45'
|03.04.2024
|1' -84'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|30.03.2024
|46' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|90'
|18.03.2024
|1' -87'
|Химик (Дзержинск)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|71'
|09.03.2024
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Волга (Ульяновск)
|71'
|02.03.2024
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)