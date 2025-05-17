Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Алекс Бермехо - статистика

Дебрецен
11 декабря 1998 (27), Барселона
#95 | Нападающий
183 см
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
22
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
66' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
87' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
67' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
71' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
74' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
13.04.2025
Фаренсе
90' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
0 : 0
07.04.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
3 : 2
02.04.2025
Фаренсе
82' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
83' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
2 : 2
23.02.2025
Фаренсе
88' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фаренсе
0 : 1
16.02.2025
Порту
81' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
0 : 2
09.02.2025
Насьональ
69' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
3 : 1
02.02.2025
Фаренсе
76' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Фаренсе
1 : 2
25.01.2025
Риу Аве
63' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
1 : 2
21.12.2024
Фаренсе
70' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
84' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 0
29.11.2024
Эштрела
77' - 90'
84'
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 1
09.11.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
1 : 2
02.11.2024
Бенфика
63' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
2 : 0
27.10.2024
Фаренсе
1' - 63'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
1 : 0
06.10.2024
Эшторил
1' - 68'
22'
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
67' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 0
17.08.2024
Фаренсе
1' - 64'
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
1 : 2
11.08.2024
Морейренcе
57' - 90'
66'
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
2
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+