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Эбер Пена
Статистика
Эбер Пена - статистика
Завершил карьеру
16 января 1990 (36), Феррол
#8 | Нападающий
176 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг де Феррол
16
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
1' - 63'
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
1' - 66'
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
1' - 65'
Испания. Сегунда, 39 тур
Тенерифе
0 : 0
11.05.2025
Расинг де Феррол
1' - 74'
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг де Феррол
1 : 2
04.05.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
19.04.2025
Эльденсе
1' - 83'
49'
Испания. Сегунда, 35 тур
Овьедо
3 : 0
12.04.2025
Расинг де Феррол
1' - 63'
Испания. Сегунда, 34 тур
Эльче
1 : 0
07.04.2025
Расинг де Феррол
88' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
29.03.2025
Депортиво
1' - 66'
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
2 : 0
22.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 67'
Испания. Сегунда, 31 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
15.03.2025
Эйбар
1' - 70'
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
3 : 0
09.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 64'
Испания. Сегунда, 24 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
05.03.2025
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
22.02.2025
Кордоба
67' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Мирандес
4 : 1
14.02.2025
Расинг де Феррол
30' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Расинг де Феррол
1 : 3
08.02.2025
Кастельон
59' - 90'
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