Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Даниэл - статистика

Сан-Паулу
11 января 1996 (30), Рио-де-Жанейро
#94 | Полузащитник
173 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
1 : 2
03.10.2026
Сантос
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
64' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сан-Паулу
1 : 1
16.09.2026
Бока Хуниорс
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
65' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Бока Хуниорс
1 : 0
09.09.2026
Сан-Паулу
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 63'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
25
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
1 : 2
03.10.2026
Сантос
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
30.08.2026
Брагантино
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
24.08.2026
Сан-Паулу
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
2 : 1
08.08.2026
Сан-Паулу
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
1 : 1
27.07.2026
Сан-Паулу
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
1 : 2
23.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ремо
1 : 0
01.06.2026
Сан-Паулу
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 1
23.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
2 : 1
17.05.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
26.04.2026
Мирассол
1' - 90'
41'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
2 : 1
19.04.2026
Сан-Паулу
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
2 : 0
11.04.2026
Сан-Паулу
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.04.2026
Сан-Паулу
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
19.03.2026
Сан-Паулу
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
1' - 68'
53'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 0
13.03.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 1
05.02.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
29.01.2026
Фламенго
1' - 86'
71'
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
2
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+