Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Робин Крауссе - статистика

Завершил карьеру
2 апреля 1994 (32)
#39 | Полузащитник
179 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
24
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Айнтрахт
2 : 2
27.05.2025
Саарбрюккен
1' - 120'
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Саарбрюккен
0 : 2
23.05.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
1 : 4
18.05.2025
Нюрнберг
1' - 38'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Эльверсберг
3 : 0
10.05.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
2 : 2
03.05.2025
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
26.04.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
2 : 0
19.04.2025
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Гамбург
2 : 4
11.04.2025
Айнтрахт
1' - 66'
48'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
3 : 2
04.04.2025
Падерборн
1' - 81'
44'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Пройссен
1 : 1
30.03.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 5
16.03.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
1 : 1
09.03.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Карлсруэ
0 : 2
09.02.2025
Айнтрахт
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Магдебург
1 : 1
24.01.2025
Айнтрахт
46' - 90'
82'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 0
18.01.2025
Шальке-04
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
1 : 0
21.12.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
0 : 3
15.12.2024
Эльверсберг
1' - 74'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Фортуна
5 : 0
08.12.2024
Айнтрахт
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
0 : 0
30.11.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
73'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
24.11.2024
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
3 : 1
08.11.2024
Гамбург
1' - 90'
37'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Падерборн
0 : 0
03.11.2024
Айнтрахт
1' - 84'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
27.10.2024
Пройссен
19' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
3 : 1
18.10.2024
Айнтрахт
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
2 : 0
06.10.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
1' - 90'
53'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
1' - 72'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 3
11.08.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
5 : 1
03.08.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+