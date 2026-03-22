Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Жоау Грака - статистика

Риу Аве
18 июня 1995 (31)
#21 | Полузащитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риу Аве
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 27 тур
Эшторил
1 : 2
22.03.2026
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Риу Аве
2 : 1
15.03.2026
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
0 : 1
09.03.2026
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Риу Аве
0 : 0
01.03.2026
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Порту
1 : 0
22.02.2026
Риу Аве
88' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Риу Аве
1 : 2
16.02.2026
Морейренcе
89' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Риу Аве
3 : 1
04.01.2026
Каза Пиа
90' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Спортинг
4 : 0
28.12.2025
Риу Аве
76' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
0 : 1
13.12.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
83' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
08.11.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
0 : 4
01.11.2025
Эшторил
82' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
1 : 2
25.10.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 0
05.10.2025
Тондела
87' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
28.09.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Бенфика
1 : 1
23.09.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
0 : 3
19.09.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Морейренcе
3 : 1
13.09.2025
Риу Аве
67' - 90'
Главные новости
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+