Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клаудио Фалькао - статистика

Завершил карьеру
3 июля 1994 (32)
#29 | Полузащитник
187 см
Бразилия | Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
31
1
2
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
1' - 90'
45, 90'
34'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
13.04.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
0 : 0
07.04.2025
Каза Пиа
1' - 90'
61'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
3 : 2
02.04.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Фаренсе
0 : 1
15.03.2025
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
2 : 2
08.03.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
2 : 2
23.02.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фаренсе
0 : 1
16.02.2025
Порту
1' - 90'
47'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
0 : 2
09.02.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
3 : 1
02.02.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Морейренcе
0 : 0
19.01.2025
Фаренсе
1' - 90'
61'
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 0
05.01.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фаренсе
2 : 2
29.12.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
37'
30'
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
1 : 2
21.12.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
1' - 90'
47'
90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 0
29.11.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 1
09.11.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
1 : 2
02.11.2024
Бенфика
1' - 63'
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
2 : 0
27.10.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
1 : 0
06.10.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
1' - 90'
44'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
63'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
0 : 5
23.08.2024
Спортинг
1' - 90'
14'
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 0
17.08.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
1 : 2
11.08.2024
Морейренcе
1' - 90'
Главные новости
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+