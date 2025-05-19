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Клайсон
Статистика
Клайсон - статистика
Завершил карьеру
19 марта 1995 (31)
#29 | Нападающий
166 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2024
Копа Судамерикана 2024
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
6
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
19.05.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Мирассол
2 : 1
11.05.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Брагантино
1 : 0
06.05.2025
Мирассол
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Мирассол
2 : 2
27.04.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
2 : 2
20.04.2025
Мирассол
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Мирассол
4 : 1
17.04.2025
Гремио
80' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Баия
1 : 1
13.04.2025
Мирассол
1' - 64'
43'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Мирассол
1 : 1
07.04.2025
Форталеза
1' - 70'
45'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
2 : 1
30.03.2025
Мирассол
1' - 90'
45'
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