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Ратчабури
Скотт Эллардайс
Статистика
Скотт Эллардайс - статистика
Ратчабури
31 марта 1998 (28), Данди
#48 | Полузащитник
181 см
Шотландия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ратчабури
4 : 6
15.09.2026
Шанхай Порт
1' - 46'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 0
26.04.2025
Росс Каунти
1' - 59'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Миррен
3 : 2
12.04.2025
Росс Каунти
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Росс Каунти
0 : 1
05.04.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
26.02.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
3 : 1
22.02.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
0 : 3
15.02.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
4 : 0
02.02.2025
Росс Каунти
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
25.01.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
1 : 4
11.01.2025
Селтик
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Килмарнок
0 : 1
05.01.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
1 : 2
02.01.2025
Росс Каунти
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Росс Каунти
2 : 2
29.12.2024
Хартс
72' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
0 : 3
26.12.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
1 : 2
21.12.2024
Сент-Миррен
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хиберниан
3 : 1
14.12.2024
Росс Каунти
1' - 65'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Росс Каунти
0 : 3
08.12.2024
Рейнджерс
1' - 83'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
5 : 0
30.11.2024
Росс Каунти
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
2 : 1
23.11.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
09.11.2024
Росс Каунти
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
0 : 0
02.11.2024
Росс Каунти
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Росс Каунти
0 : 0
30.10.2024
Хиберниан
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
2 : 1
26.10.2024
Килмарнок
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
19.10.2024
Росс Каунти
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
0 : 1
31.08.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
6 : 0
24.08.2024
Росс Каунти
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 1
10.08.2024
Данди Юнайтед
1' - 74'
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