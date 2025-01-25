Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джош Рид - статистика

Завершил карьеру
3 мая 2002 (24), Дингволл
#43 | Защитник
181 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
25.01.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
1 : 4
11.01.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Килмарнок
0 : 1
05.01.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
1 : 2
02.01.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Росс Каунти
2 : 2
29.12.2024
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
0 : 3
26.12.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
1 : 2
21.12.2024
Сент-Миррен
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хиберниан
3 : 1
14.12.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Росс Каунти
0 : 3
08.12.2024
Рейнджерс
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
5 : 0
30.11.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
09.11.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
0 : 0
02.11.2024
Росс Каунти
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Росс Каунти
0 : 0
30.10.2024
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
2 : 1
26.10.2024
Килмарнок
1' - 78'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
19.10.2024
Росс Каунти
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
1 : 2
06.10.2024
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
0 : 1
31.08.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
6 : 0
24.08.2024
Росс Каунти
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 1
10.08.2024
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
0 : 0
03.08.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
1
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
Вчера, 19:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+