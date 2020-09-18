Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Неманья Мицевич - статистика

Алтай
28 января 1999 (27)
#4 | Защитник
191 см
Сербия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Алтай
1 : 2
18.09.2026
Иртыш
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
0 : 3
13.09.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Алтай
2 : 0
06.09.2026
Кайсар
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алтай
13
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Алтай
1 : 2
18.09.2026
Иртыш
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
0 : 3
13.09.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Алтай
2 : 0
06.09.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Женис
1 : 0
29.08.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Алтай
2 : 2
08.08.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
4 : 1
02.08.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Алтай
1 : 1
27.05.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Алтай
0 : 1
22.05.2026
Окжетпес
1' - 90'
54'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
17.05.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Алтай
0 : 0
10.05.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Атырау
1 : 0
03.05.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Алтай
0 : 0
25.04.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
1 : 1
19.04.2026
Алтай
1' - 90'
73'
Главные новости
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
1
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
1
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
Вчера, 19:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+