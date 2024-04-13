José Riasco - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|José Riasco
|Команда
|Бостон Ривер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|José Riasco
|Команда
|Бостон Ривер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Серро Ларго
|2:0
|Бостон Ривер
|Уругвай. Примера, 10 тур
|20.04.2024
|1' - 46'
|Бостон Ривер
|1:3
|Пеньяроль
|Уругвай. Примера, 9 тур
|13.04.2024
|46' - 90'
|Прогресо
|1:0
|Бостон Ривер
|Уругвай. Примера, 8 тур
|Команда
|И
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч