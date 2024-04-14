Antoni Mlynarczyk - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Antoni Mlynarczyk
|Команда
|ЛКС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Antoni Mlynarczyk
|Команда
|ЛКС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|ЛКС
|1:2
|Шленск
|Польша. Экстракласа, 31 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Гурник
|4:1
|ЛКС
|Польша. Экстракласа, 30 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|ЛКС
|2:3
|Лех
|Польша. Экстракласа, 29 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|ЛКС
|3:2
|Радомяк
|Польша. Экстракласа, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч