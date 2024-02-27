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    Samuel Ntanda - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Samuel Ntanda
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.05.2024 78' - 90' Лекко 0:1 Сампдория Италия. Серия В, 36 тур
    27.04.2024 Был в запасе Сампдория 1:1 Комо Италия. Серия В, 35 тур
    20.04.2024 Был в запасе Специя 0:0 Сампдория Италия. Серия В, 34 тур
    13.04.2024 Был в запасе Сампдория 0:1 Зюйдтироль Италия. Серия В, 33 тур
    06.04.2024 Был в запасе Палермо 2:2 Сампдория Италия. Серия В, 32 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2024 78' -90' Лекко (Лекко) 0:1 Сампдория (Генуя)
    27.04.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Комо (Комо)
    20.04.2024 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:0 Сампдория (Генуя)
    13.04.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    06.04.2024 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:2 Сампдория (Генуя)
    01.04.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:1 Тернана (Терни)
    16.03.2024 Был в запасе Бари (Бари) 0:1 Сампдория (Генуя)
    11.03.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    03.03.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 1:3 Сампдория (Генуя)
    27.02.2024 84' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Кремонезе (Кремона)
    23.02.2024 Был в запасе Козенца (Козенца) 1:2 Сампдория (Генуя)
    17.02.2024 88' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    03.02.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Модена (Модена)
    28.01.2024 Был в запасе Циттаделла (Циттаделла) 1:2 Сампдория (Генуя)
    19.01.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:3 Парма (Парма)
    14.01.2024 Был в запасе Венеция (Венеция) 5:3 Сампдория (Генуя)
    26.12.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Бари (Бари)
    23.12.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:3 Феральписало (Сало)
    16.12.2023 Был в запасе Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:2 Сампдория (Генуя)
    09.12.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Лекко (Лекко)
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