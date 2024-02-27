Samuel Ntanda - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Samuel Ntanda
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Samuel Ntanda
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|78' - 90'
|Лекко
|0:1
|Сампдория
|Италия. Серия В, 36 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Сампдория
|1:1
|Комо
|Италия. Серия В, 35 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Специя
|0:0
|Сампдория
|Италия. Серия В, 34 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Сампдория
|0:1
|Зюйдтироль
|Италия. Серия В, 33 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Палермо
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия В, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2024
|78' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Комо (Комо)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Тернана (Терни)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|27.02.2024
|84' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Кремонезе (Кремона)
|23.02.2024
|Был в запасе
|Козенца (Козенца)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|17.02.2024
|88' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Модена (Модена)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|19.01.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Парма (Парма)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|5:3
|Сампдория (Генуя)
|26.12.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Бари (Бари)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Феральписало (Сало)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Лекко (Лекко)