Ар'жани Марта - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Ар'жани
|Фамилия
|Марта
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 2003 (20 лет)
|Имя
|Ар'жани
|Фамилия
|Марта
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|46' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|АЕК (Афины)
|56'
|30.11.2023
|77' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)