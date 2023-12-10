Дауда Вайдман - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Дауда
|Фамилия
|Вайдман
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Дауда
|Фамилия
|Вайдман
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РКС Ваалвейк
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|09.03.2024
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|24.02.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|09.02.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|27.01.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|12.01.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Хераклес (Альмело)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.12.2023
|83' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:3
|Аякс (Амстердам)
|02.12.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Экселсиор (Роттердам)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|11.11.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|04.11.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|28.10.2023
|80' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|21.10.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:1
|Волендам (Волендам)
|07.10.2023
|88' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|24.09.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:0
|Твенте (Энсхеде)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|0:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|02.09.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:4
|ПСВ (Эйндховен)