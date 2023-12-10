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    Дауда Вайдман - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Дауда
    Фамилия Вайдман
    Команда РКС Ваалвейк
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 2003 (21 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РКС Ваалвейк 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    09.03.2024 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Витесс (Арнем)
    24.02.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    18.02.2024 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    09.02.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:0 НЕК (Неймеген)
    03.02.2024 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    27.01.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:1 Спарта (Роттердам)
    12.01.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:2 Хераклес (Альмело)
    16.12.2023 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    10.12.2023 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    06.12.2023 83' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:3 Аякс (Амстердам)
    02.12.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:2 Экселсиор (Роттердам)
    25.11.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    11.11.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    04.11.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:2 Фейеноорд (Роттердам)
    28.10.2023 80' -90' Спарта (Роттердам) 2:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    21.10.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:1 Волендам (Волендам)
    07.10.2023 88' -90' Алмере Сити (Алмере) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    24.09.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:0 Твенте (Энсхеде)
    16.09.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 0:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    02.09.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:4 ПСВ (Эйндховен)
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