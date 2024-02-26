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    Виталий Груша - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Виталий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Груша
    Команда Оболонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 1994 (30 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.04.2024 Был в запасе Заря 0:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 26 тур
    22.04.2024 Был в запасе Металлист 1925 1:1 Оболонь Украина. Премьер-лига, 25 тур
    17.04.2024 1' - 46' Александрия 2:2 Оболонь Украина. Премьер-лига, 15 тур
    13.04.2024 1' - 74' Оболонь 1:1 Минай Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 48' - 90' Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оболонь 16 0 1 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2024 Был в запасе Заря (Луганск) 0:0 Оболонь (Киев)
    22.04.2024 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:1 Оболонь (Киев)
    17.04.2024 1' -46' Александрия (Александрия) 2:2 Оболонь (Киев)
    13.04.2024 1' -74' Оболонь (Киев) 1:1 Минай (Минай)
    06.04.2024 48' -90' Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    30.03.2024 Был в запасе Оболонь (Киев) 0:3 Шахтер (Донецк)
    16.03.2024 Был в запасе Оболонь (Киев) 1:0 Полесье (Житомир)
    09.03.2024 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Оболонь (Киев)
    03.03.2024 Был в запасе Оболонь (Киев) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    26.02.2024 Был в запасе Оболонь (Киев) 1:1 Черноморец (Одесса)
    11.12.2023 70' -90' Динамо (Киев) 2:0 Оболонь (Киев)
    11.11.2023 79' -90' Оболонь (Киев) 0:1 Ворскла (Полтава)
    06.11.2023 60' -90' Рух (Львов) 2:2 Оболонь (Киев)
    29.10.2023 1' -62' ЛНЗ (Черкасы) 3:0 Оболонь (Киев)
    20.10.2023 80' -90' Оболонь (Киев) 2:4 Заря (Луганск)
    08.10.2023 79' -90' Оболонь (Киев) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    01.10.2023 1' -56' Минай (Минай) 0:1 Оболонь (Киев)
    22.09.2023 1' -73' Оболонь (Киев) 0:0 Верес (Ровно)
    23'
    16.09.2023 46' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Оболонь (Киев)
    02.09.2023 1' -72' Полесье (Житомир) 2:0 Оболонь (Киев)
    28.08.2023 46' -90' Оболонь (Киев) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.08.2023 75' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:2 Оболонь (Киев)
    83'
    04.08.2023 63' -73' Оболонь (Киев) 2:4 Динамо (Киев)
    69' 73'
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