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    Денис Свитюха - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Свитюха
    Команда Верес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 2002 (22 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.05.2024 78' - 90' Динамо 3:0 Верес Украина. Премьер-лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 6 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2024 78' -90' Динамо (Киев) 3:0 Верес (Ровно)
    07.03.2024 Был в запасе Верес (Ровно) 1:1 Динамо (Киев)
    08.12.2023 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:0 Верес (Ровно)
    01.12.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:1 Верес (Ровно)
    25.11.2023 80' -90' Верес (Ровно) 4:2 Металлист 1925 (Харьков)
    90'
    11.11.2023 89' -90' Александрия (Александрия) 1:0 Верес (Ровно)
    05.11.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 2:1 Заря (Луганск)
    30.09.2023 71' -90' Верес (Ровно) 0:0 ЛНЗ (Черкасы)
    22.09.2023 90' -90' Оболонь (Киев) 0:0 Верес (Ровно)
    17.09.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Верес (Ровно)
    01.09.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 3:1 Черноморец (Одесса)
    19.08.2023 78' -90' Верес (Ровно) 1:2 Ворскла (Полтава)
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