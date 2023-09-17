Денис Свитюха - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Свитюха
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Свитюха
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2024
|78' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Верес (Ровно)
|07.03.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|1:1
|Динамо (Киев)
|08.12.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Верес (Ровно)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Верес (Ровно)
|25.11.2023
|80' -90'
|Верес (Ровно)
|4:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|90'
|11.11.2023
|89' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Верес (Ровно)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|2:1
|Заря (Луганск)
|30.09.2023
|71' -90'
|Верес (Ровно)
|0:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|22.09.2023
|90' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Верес (Ровно)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|19.08.2023
|78' -90'
|Верес (Ровно)
|1:2
|Ворскла (Полтава)