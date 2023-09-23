Ариэлсон - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Ариэлсон
|Фамилия
|Гальвао
|Команда
|Полесье
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Ариэлсон
|Фамилия
|Гальвао
|Команда
|Полесье
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Полесье
|12
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2023
|56' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Верес (Ровно)
|24.11.2023
|78' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:0
|Полесье (Житомир)
|80'
|11.11.2023
|1' -46'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|06.11.2023
|1' -83'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.10.2023
|1' -77'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Полесье (Житомир)
|22.10.2023
|1' -67'
|Ворскла (Полтава)
|0:3
|Полесье (Житомир)
|54'
|06.10.2023
|1' -62'
|Полесье (Житомир)
|3:2
|Динамо (Киев)
|16'
|01.10.2023
|84' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Полесье (Житомир)
|23.09.2023
|46' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Минай (Минай)
|68'
|16.09.2023
|1' -46'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|02.09.2023
|1' -63'
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|18.08.2023
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:2
|Полесье (Житомир)