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    Артем Козак - статистика

    #59 | Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Романович
    Фамилия Козак
    Команда Полесье
    Состав Основной
    Родной город Ковель
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 мая 1998 (25 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.04.2024 1' - 63' Полесье 1:0 Ворскла Украина. Премьер-лига, 26 тур
    21.04.2024 1' - 46' Динамо 3:0 Полесье Украина. Премьер-лига, 25 тур
    14.04.2024 1' - 90' Полесье 1:0 Колос Украина. Премьер-лига, 24 тур
    08.04.2024 1' - 90' Минай 2:3 Полесье Украина. Премьер-лига, 23 тур
    9'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Полесье 25 4 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2024 1' -63' Полесье (Житомир) 1:0 Ворскла (Полтава)
    21.04.2024 1' -46' Динамо (Киев) 3:0 Полесье (Житомир)
    14.04.2024 1' -90' Полесье (Житомир) 1:0 Колос (Ковалевка)
    08.04.2024 1' -90' Минай (Минай) 2:3 Полесье (Житомир)
    9'
    30.03.2024 1' -73' Полесье (Житомир) 1:4 Черноморец (Одесса)
    45'
    16.03.2024 1' -68' Оболонь (Киев) 1:0 Полесье (Житомир)
    50'
    09.03.2024 1' -90' Полесье (Житомир) 1:2 Александрия (Александрия)
    62'
    01.03.2024 1' -90' Полесье (Житомир) 0:1 ЛНЗ (Черкасы)
    25.02.2024 62' -90' Рух (Львов) 1:1 Полесье (Житомир)
    08.12.2023 1' -71' Полесье (Житомир) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    01.12.2023 1' -90' Полесье (Житомир) 1:1 Верес (Ровно)
    24.11.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 0:0 Полесье (Житомир)
    11.11.2023 1' -90' Полесье (Житомир) 2:1 Металлист 1925 (Харьков)
    06.11.2023 46' -90' Полесье (Житомир) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    54'
    28.10.2023 1' -90' Заря (Луганск) 0:1 Полесье (Житомир)
    22.10.2023 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:3 Полесье (Житомир)
    06.10.2023 1' -90' Полесье (Житомир) 3:2 Динамо (Киев)
    70'
    01.10.2023 1' -90' Колос (Ковалевка) 0:0 Полесье (Житомир)
    23.09.2023 62' -90' Полесье (Житомир) 2:1 Минай (Минай)
    16.09.2023 74' -90' Черноморец (Одесса) 1:0 Полесье (Житомир)
    02.09.2023 46' -90' Полесье (Житомир) 2:0 Оболонь (Киев)
    90'
    18.08.2023 1' -90' ЛНЗ (Черкасы) 1:2 Полесье (Житомир)
    12.08.2023 63' -90' Полесье (Житомир) 0:1 Рух (Львов)
    06.08.2023 1' -46' Днепр-1 (Днепр) 2:1 Полесье (Житомир)
    28.07.2023 1' -73' Верес (Ровно) 0:2 Полесье (Житомир)
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