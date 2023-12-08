Артем Козак - статистика
#59 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Козак
|Команда
|Полесье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ковель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Артем
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Козак
|Команда
|Полесье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ковель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.04.2024
|1' - 63'
|Полесье
|1:0
|Ворскла
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|21.04.2024
|1' - 46'
|Динамо
|3:0
|Полесье
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Полесье
|1:0
|Колос
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|08.04.2024
|1' - 90'
|Минай
|2:3
|Полесье
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|9'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Полесье
|25
|4
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2024
|1' -63'
|Полесье (Житомир)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|21.04.2024
|1' -46'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Полесье (Житомир)
|14.04.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|08.04.2024
|1' -90'
|Минай (Минай)
|2:3
|Полесье (Житомир)
|9'
|30.03.2024
|1' -73'
|Полесье (Житомир)
|1:4
|Черноморец (Одесса)
|45'
|16.03.2024
|1' -68'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|50'
|09.03.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|62'
|01.03.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|0:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|25.02.2024
|62' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Полесье (Житомир)
|08.12.2023
|1' -71'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|01.12.2023
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Верес (Ровно)
|24.11.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:0
|Полесье (Житомир)
|11.11.2023
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|06.11.2023
|46' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|54'
|28.10.2023
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Полесье (Житомир)
|22.10.2023
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:3
|Полесье (Житомир)
|06.10.2023
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|3:2
|Динамо (Киев)
|70'
|01.10.2023
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Полесье (Житомир)
|23.09.2023
|62' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Минай (Минай)
|16.09.2023
|74' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|02.09.2023
|46' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|90'
|18.08.2023
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:2
|Полесье (Житомир)
|12.08.2023
|63' -90'
|Полесье (Житомир)
|0:1
|Рух (Львов)
|06.08.2023
|1' -46'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:1
|Полесье (Житомир)
|28.07.2023
|1' -73'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Полесье (Житомир)