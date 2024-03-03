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    Игорь Краснопир - статистика

    #95 | Нападающий
    Имя Игорь
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Краснопир
    Команда Оболонь
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 декабря 2002 (21 год)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.05.2024 1' - 88' Оболонь 1:0 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 27 тур
    22'
    28.04.2024 1' - 90' Заря 0:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 26 тур
    22.04.2024 1' - 90' Металлист 1925 1:1 Оболонь Украина. Премьер-лига, 25 тур
    17.04.2024 46' - 90' Александрия 2:2 Оболонь Украина. Премьер-лига, 15 тур
    90'
    13.04.2024 1' - 90' Оболонь 1:1 Минай Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 1' - 70' Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оболонь 22 6 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 1' -88' Оболонь (Киев) 1:0 ЛНЗ (Черкасы)
    22'
    28.04.2024 1' -90' Заря (Луганск) 0:0 Оболонь (Киев)
    22.04.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:1 Оболонь (Киев)
    17.04.2024 46' -90' Александрия (Александрия) 2:2 Оболонь (Киев)
    90'
    13.04.2024 1' -90' Оболонь (Киев) 1:1 Минай (Минай)
    06.04.2024 1' -70' Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    30.03.2024 1' -63' Оболонь (Киев) 0:3 Шахтер (Донецк)
    16.03.2024 1' -62' Оболонь (Киев) 1:0 Полесье (Житомир)
    09.03.2024 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Оболонь (Киев)
    03.03.2024 1' -81' Оболонь (Киев) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    26.02.2024 1' -78' Оболонь (Киев) 1:1 Черноморец (Одесса)
    74'
    11.12.2023 1' -80' Динамо (Киев) 2:0 Оболонь (Киев)
    02.12.2023 1' -90' Колос (Ковалевка) 0:0 Оболонь (Киев)
    68'
    11.11.2023 1' -79' Оболонь (Киев) 0:1 Ворскла (Полтава)
    06.11.2023 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Оболонь (Киев)
    49'
    29.10.2023 1' -46' ЛНЗ (Черкасы) 3:0 Оболонь (Киев)
    20.10.2023 57' -90' Оболонь (Киев) 2:4 Заря (Луганск)
    08.10.2023 1' -79' Оболонь (Киев) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    33'
    01.10.2023 1' -90' Минай (Минай) 0:1 Оболонь (Киев)
    22.09.2023 1' -46' Оболонь (Киев) 0:0 Верес (Ровно)
    16.09.2023 46' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Оболонь (Киев)
    02.09.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 2:0 Оболонь (Киев)
    20.08.2023 46' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:2 Оболонь (Киев)
    83' 46'
    04.08.2023 63' -90' Оболонь (Киев) 2:4 Динамо (Киев)
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