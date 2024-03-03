Игорь Краснопир - статистика
#95 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Краснопир
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Краснопир
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 88'
|Оболонь
|1:0
|ЛНЗ
|Украина. Премьер-лига, 27 тур
|22'
|28.04.2024
|1' - 90'
|Заря
|0:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|22.04.2024
|1' - 90'
|Металлист 1925
|1:1
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|17.04.2024
|46' - 90'
|Александрия
|2:2
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|90'
|13.04.2024
|1' - 90'
|Оболонь
|1:1
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|06.04.2024
|1' - 70'
|Верес
|3:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оболонь
|22
|6
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -88'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|22'
|28.04.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|22.04.2024
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|Оболонь (Киев)
|17.04.2024
|46' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|90'
|13.04.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.04.2024
|1' -70'
|Верес (Ровно)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|30.03.2024
|1' -63'
|Оболонь (Киев)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|16.03.2024
|1' -62'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|09.03.2024
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|03.03.2024
|1' -81'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|26.02.2024
|1' -78'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|74'
|11.12.2023
|1' -80'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|02.12.2023
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|68'
|11.11.2023
|1' -79'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|06.11.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|49'
|29.10.2023
|1' -46'
|ЛНЗ (Черкасы)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|20.10.2023
|57' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Заря (Луганск)
|08.10.2023
|1' -79'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|33'
|01.10.2023
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Оболонь (Киев)
|22.09.2023
|1' -46'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|16.09.2023
|46' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|20.08.2023
|46' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|Оболонь (Киев)
|83' 46'
|04.08.2023
|63' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Динамо (Киев)