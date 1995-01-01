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J. Mpande
Главные новости
Роналду может стать одноклубником Месси, «гол года» Тюкавина, замена судьи на матче «Зенита» и другие новости
00:55
Реакция Заремы на 0:0 «Спартака» с «Пари НН»
2
00:25
Слишкович: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им было неинтересно»
2
5 мая
23:39
Серия А. «Рома» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1)
23:27
Хоккейный тренер Ларионов перечислил футбольных коллег, у которых учится
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Все новости
00:31
«Спортинг» оформил юбилейное чемпионство в Португалии
5 мая
23:06
Видео
Стало известно новое местонахождение Александра Кержакова
10
22:58
Директор «Пари НН»: «Игроки бились для тех, кто не одурманен ромбиками и звездочками»
6
22:50
Зобнин опередил Симоняна по матчам за «Спартак»
22:39
Видео
Безумная реакция Черданцева на победный гол «Динамо» в ворота «Сочи»
8
22:28
Зарема оценила чемпионскую гонку в РПЛ
4
22:23
Чернов: «Был чистый пенальти в пользу «Спартака», у меня кровь пошла, но Казарцев опять ничего не увидел»
2
22:18
Гоцук: «Ничья со «Спартаком» сродни победе»
1
22:09
Умер тренер-победитель ЧМ-1978 Менотти
22:02
Директор «Пари НН» – о матче со «Спартаком»: «Игра равных команд»
3
21:52
Слишкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН»
6
21:34
Червиченко объяснил, почему «Спартак» не победил «Пари НН»
2
21:27
Губерниев дал совет «Спартаку», кого назначить главным тренером
3
21:18
Чернов пожаловался на неназначенный пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Пари НН»
19
21:10
Серия А. «Милан» упустил победу над «Дженоа» Джилардино (3:3)
21:00
РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) и продолжил серию без поражений
104
20:49
Фото
Фанаты «Пари НН» поблагодарили Юрана на матче со «Спартаком»
4
20:42
РФС объяснил замену судьи на матче «Факел» – «Зенит»
16
20:31
Видео
Тюкавин: «Спартаку» я забил красивее, чем «Сочи»
3
20:25
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (4:2)
20:13
Известен фаворит на замену Морено в «Сочи»
19:41
Тюкавин объяснил, почему к нему прилипает мяч
1
19:36
В РПЛ заявили, что на первом месте сейчас идет «Зенит», а не «Динамо»
17
19:30
Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи»
5
19:20
Ротенберг прокомментировал поражение «Сочи» от «Динамо»
3
19:16
Орещук назвал лучшего форварда России
19:10
Видео
Агент: «Гол Тюкавина «Сочи» может претендовать на премию Пушкаша»
2
18:59
Морено объяснил поражение «Динамо» от «Сочи»
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