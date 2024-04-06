Aleksandr Karnitskiy - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Aleksandr Karnitskiy
|Команда
|Мезекевешд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Aleksandr Karnitskiy
|Команда
|Мезекевешд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|71' - 90'
|Мезекевешд
|1:2
|Залаэгерсег
|Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
|27.04.2024
|71' - 90'
|Пакш
|2:1
|Мезекевешд
|Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Кечкемет
|1:0
|Мезекевешд
|Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Мезекевешд
|0:4
|Академия Пушкаша
|Венгрия. Национальный чемпионат, 28 тур
|06.04.2024
|77' - 90'
|Фехервар
|5:0
|Мезекевешд
|Венгрия. Национальный чемпионат, 27 тур
|Команда
|И
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|К
|Дата
|Минуты
|Матч