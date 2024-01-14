Yehiya Maiga Silvestri - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Yehiya Maiga Silvestri
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Yehiya Maiga Silvestri
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Катанцаро
|3:2
|Асколи
|Италия. Серия В, 24 тур
|04.02.2024
|Был в запасе
|Асколи
|1:2
|Зюйдтироль
|Италия. Серия В, 23 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Комо
|0:2
|Асколи
|Италия. Серия В, 22 тур
|21.01.2024
|Был в запасе
|Асколи
|2:2
|Бари
|Италия. Серия В, 21 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Парма
|1:1
|Асколи
|Италия. Серия В, 20 тур