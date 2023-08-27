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    Фаниэль Тевелде - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Фаниэль
    Фамилия Тевелде
    Команда Одд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 сентября 2006 (17 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Одд 19 5 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 57' -90' Одд (Шиен) 4:0 Олесунн (Олесунн)
    12.11.2023 1' -74' Одд (Шиен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    05.11.2023 1' -90' Бранн (Берген) 2:1 Одд (Шиен)
    90'
    29.10.2023 1' -81' Одд (Шиен) 2:0 ХамКам (Хамар)
    2'
    22.10.2023 1' -57' Стремсгодсет (Драммен) 3:1 Одд (Шиен)
    28'
    07.10.2023 Был в запасе Одд (Шиен) 1:1 Викинг (Ставангер)
    24.09.2023 1' -63' Одд (Шиен) 1:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    16.09.2023 66' -90' Мольде (Мольде) 4:1 Одд (Шиен)
    03.09.2023 1' -90' Одд (Шиен) 3:2 Сандефьорд (Сандефьорд)
    33'
    27.08.2023 Был в запасе Волеренга (Осло) 2:2 Одд (Шиен)
    19.08.2023 76' -90' Одд (Шиен) 0:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    06.08.2023 90' -90' Одд (Шиен) 4:0 Стабек (Берум)
    90'
    30.07.2023 67' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:2 Одд (Шиен)
    23.07.2023 90' -90' Одд (Шиен) 2:1 Волеренга (Осло)
    11.06.2023 Был в запасе Одд (Шиен) 1:0 Мольде (Мольде)
    04.06.2023 56' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 4:1 Одд (Шиен)
    90'
    29.05.2023 88' -90' Одд (Шиен) 1:1 Стремсгодсет (Драммен)
    16.05.2023 83' -90' Викинг (Ставангер) 3:2 Одд (Шиен)
    12.05.2023 Был в запасе Одд (Шиен) 0:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    07.05.2023 90' -90' Тромсе (Тромсе) 0:1 Одд (Шиен)
    03.05.2023 88' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:0 Одд (Шиен)
    30.04.2023 Был в запасе Одд (Шиен) 0:0 Русенборг (Тронхейм)
    23.04.2023 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:0 Одд (Шиен)
    16.04.2023 87' -90' Одд (Шиен) 2:0 Бранн (Берген)
    10.04.2023 83' -90' Стабек (Берум) 0:0 Одд (Шиен)
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