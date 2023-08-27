Фаниэль Тевелде - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Фаниэль
|Фамилия
|Тевелде
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2006 (17 лет)
|Имя
|Фаниэль
|Фамилия
|Тевелде
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2006 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Одд
|19
|5
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|57' -90'
|Одд (Шиен)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|12.11.2023
|1' -74'
|Одд (Шиен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|05.11.2023
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|2:1
|Одд (Шиен)
|90'
|29.10.2023
|1' -81'
|Одд (Шиен)
|2:0
|ХамКам (Хамар)
|2'
|22.10.2023
|1' -57'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:1
|Одд (Шиен)
|28'
|07.10.2023
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|24.09.2023
|1' -63'
|Одд (Шиен)
|1:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|16.09.2023
|66' -90'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Одд (Шиен)
|03.09.2023
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|3:2
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|33'
|27.08.2023
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|2:2
|Одд (Шиен)
|19.08.2023
|76' -90'
|Одд (Шиен)
|0:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|06.08.2023
|90' -90'
|Одд (Шиен)
|4:0
|Стабек (Берум)
|90'
|30.07.2023
|67' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Одд (Шиен)
|23.07.2023
|90' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|11.06.2023
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:0
|Мольде (Мольде)
|04.06.2023
|56' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|4:1
|Одд (Шиен)
|90'
|29.05.2023
|88' -90'
|Одд (Шиен)
|1:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|16.05.2023
|83' -90'
|Викинг (Ставангер)
|3:2
|Одд (Шиен)
|12.05.2023
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|07.05.2023
|90' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Одд (Шиен)
|03.05.2023
|88' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:0
|Одд (Шиен)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|0:0
|Русенборг (Тронхейм)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:0
|Одд (Шиен)
|16.04.2023
|87' -90'
|Одд (Шиен)
|2:0
|Бранн (Берген)
|10.04.2023
|83' -90'
|Стабек (Берум)
|0:0
|Одд (Шиен)