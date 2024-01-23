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    Айтуг Кемеч - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Айтуг
    Фамилия Кемеч
    Команда Бешикташ
    Состав Молодежный
    Родной город Стамбул
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 октября 2004 (19 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2024 Был в запасе Кайсериспор 0:0 Бешикташ Турция. Суперлига, 25 тур
    28.01.2024 Был в запасе Сивасспор 1:0 Бешикташ Турция. Суперлига, 23 тур
    23.01.2024 Был в запасе Бешикташ 0:0 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 22 тур
    Россия
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