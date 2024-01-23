Айтуг Кемеч - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Айтуг
|Фамилия
|Кемеч
|Команда
|Бешикташ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Айтуг
|Фамилия
|Кемеч
|Команда
|Бешикташ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2024
|Был в запасе
|Кайсериспор
|0:0
|Бешикташ
|Турция. Суперлига, 25 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Сивасспор
|1:0
|Бешикташ
|Турция. Суперлига, 23 тур
|23.01.2024
|Был в запасе
|Бешикташ
|0:0
|Адана Демирспор
|Турция. Суперлига, 22 тур