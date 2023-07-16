Сергей Ильин - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ильин
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 2000 (23 года)
|Рост
|176
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ильин
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 2000 (23 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ленинградец
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2023
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.11.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|05.11.2023
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:1
|Кубань (Краснодар)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:1
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|20.08.2023
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|16.07.2023
|1' -82'
|Арсенал (Тула)
|0:0
|Ленинградец (Санкт-Петербург)