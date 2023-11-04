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    Натан Кэмерон - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Натан
    Фамилия Кэмерон
    Команда Херефорд
    Состав Основной
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 ноября 1991 (32 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Херефорд 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Херефорд (Херефорд) 0:2 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
    51'
    Россия
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