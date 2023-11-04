Натан Кэмерон - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Кэмерон
|Команда
|Херефорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1991 (32 года)
|Рост
|188
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Кэмерон
|Команда
|Херефорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1991 (32 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Херефорд
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Херефорд (Херефорд)
|0:2
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|51'