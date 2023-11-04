Ник Хотон - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Хотон
|Команда
|Файлд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Хотон
|Команда
|Файлд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Файлд
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|2:1
|Файлд (Уэсхэм)
|45'